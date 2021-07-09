شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام إعلامى عربى برحيل جيهان السادات.. ومنح الرئيس السيسي لها وسام الكمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقى نبأ وفاة السيدة جيهان السادات اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية، فكتبت صحف السعودية ومن بينها "عكاظ": غيّب الموت، جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الماضية لإصابتها بمرض السرطان الذى أدخلت على أثره المركز الطبى العالمى فى شمال القاهرة.



عكاظ

ونعت الرئاسة المصرية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، مؤكدة فى بيان لها أنها قدمت نموذجاً للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس أحد طرق القاهرة الكبرى.

القبس الكويتية

وأشارت "القبس" الكويتية إلى حوار سابق أجرته مع الراحلة جيهان السادات عام 1975 وعبرت خلاله عن رغبتها في زيارة الكويت، والدعوة لعقد أسبوع للمرأة العربية.



الايام البحرينية

كما أوردت "الأيام البحرينية" النبأ مشيرة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وسلطت صحف الإمارات الضوء على رحيل السيدة جيهان، من بينها الإمارات اليوم.