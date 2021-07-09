شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لإخراج الأضحية عن طريق منصة «إحسان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، برنامج الأضاحي، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى. وأوضحت منصة “إحسان” أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق التالي: – الدخول إلى المنصة. – اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا. – اختيار الأضحية وتحديد العدد. – إكمال عملية الدفع. وبعد ذلك ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولاً بأول.

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