شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوب برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء من حارة لحارة جداً نهاراً على معظم المناطق وتميل للحرارة ليلاً، ومعتدلة فجراً.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان، وهبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على شرق وغرب المملكة.