السيسي يشعل مواقع التواصل بفيديو وهو يتجول على دراجته في الساحل الشمالي

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه في مدينة العلمين الجديدة، للسيسي وهو يتجول مع حرسه الخاص على دراجات هوائية.

وظهر الرئيس المصري وهو يحيي عددا من الناس الذين تجمعوا على جنبي المسار لتحية السيسي.

وتعليقا على الفيديو، قال بعض المغردين أن ذلك يعتبر رسالة "طمأنينة" من السيسي للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة، حيث ظهر الفيديو تزامنا مع انعقاد مجلس الأمن لبحث القضية.

وقال أخرون إن "هذا التصرف من الرئيس المصري دليل على أنه رتب أوراقه بالشكل المطلوب وأنه غير قلق شأن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا".

فيما قال أخرون على سبيل المداعبة، "تبقى ماشي في أمان الله تلاقي السيسي معدي بعجلة من قدامك".

وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا أمس الخميس، لمناقشة الملف الذي ازداد سخونة مع إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني لخزان السد ما أشعل غضب القاهرة والخرطوم.

وأطلق وزير الخارجية المصري سامح شكري تهديدا للجانب الإثويبي في الجلسة أكد فيه أنه "إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة"، حسب قوله.