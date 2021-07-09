الكويت تدعو لمواصلة الجهود الدولية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

القاهرة - سامية سيد - دعت دولة الكويت إلى مواصلة الإلتزامات والجهود الدولية للعمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز" للوصول إلى عالم خال من الإصابات بهذا الفيروس والوفيات المرتبطة به متطلعة إلى المزيد من المشاركة وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الهدف في مكافحة هذا الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية/كونا/ أن ذلك جاء خلال كلمة الكويت التي ألقتها المستشار تهاني الناصر أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.



وقالت إن بلادها تدرك أهمية الوقاية والرعاية لحالات فيروس نقص المناعة البشرية وعليه قامت منذ أكثر من عشر سنوات بتشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى متعددة القطاعات لمكافحة الإيدز ووضعت هذه اللجنة الخطة الاستراتيجية الوطنية التي ركزت على الوقاية والتثقيف والعلاج.



وأشارت إلي أن الكويت تقوم بالمشاركة بنشاطات المنظمات والوكالات والبرامج الدولية المتعلقة بالفيروس، مؤكدة أهمية التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام وأهمية العمل كذلك على تعزيز التعاون بين الأجهزة والوكالات ذات الصلة.



ونوهت إلى أهمية الإعلان السياسي الصادر عن هذا الاجتماع معربة عن تأييدها للبيان الصادر عن كل من المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات الذي انضمت إليه دولة الكويت من خلال التأكيد على الإلتزامات والتعهدات الواردة في هذا الإعلان بما يتفق مع القوانين وأولويات التنمية الوطنية.