السعودية... لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من المملكة إلى وجهات إقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "الوطن"، مساء أمس الخميس، بأن شركة (MSC) العالمية قد أعلنت عن تدشينها سلسلة من "رحلات الكروز" في البحر الأحمر، لتصبح أول سفينة عالمية عملاقة تنطلق من المملكة السعودية إلى وجهات محلية وإقليمية، على أن تبدأ من 30 يوليو/تموز الجاري، ولمدة 3 أشهر.

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ومن المقرر أن تنطلق رحلات الكروز من مدينة جدة على البحر الأحمر، وصولا إلى مدينة العقبة الأردنية، أو سفاجا المصرية، وتمتد من 3 إلى 4 ليال، وتبدأ أسعار الرحلة من 2150 ريالا للفرد الواحد، وتضم الرحلة ما يزيد على 3 آلاف راكب.

واشترطت الشركة العالمية لتنظيم تلك الرحلات اقتصارها على المحصنين بكافة فئاتهم "محصن متعاف، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين"، مع وجوب إجراء فحص (PCR) للركاب.

وتوفر السفينة مجموعة من الأنشطة والخدمات والتجارب المتنوعة، والتي يمكنها محاكاة أفضل المنتجعات المتكاملة والعائمة فوق سطح البحر، حيث يفترض أن تضم السفينة مطاعم ومقاهي وصالات سينما ومسرحا، بل وألعابا مائية للأطفال، إضافة إلى حمامات السباحة والأندية الصحية.

ولم تكتف السفينة العملاقة بذلك، بل تضم بين جنباتها صالونات التجميل ومكتبة ومولا، بالإضافة إلى أكثر من 30 نشاطا ترفيهيا آخر، تناسب كل أفراد العائلة بمختلف الأعمار.