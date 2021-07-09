مصر... وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الرئاسة المصرية بيانا، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلاله أن جيهان السادات قدمت نموذجا طيبا للمرأة المصرية في مساندة زوجها، في ظل ظروف صعبة ودقيقة، حتى قاد الرئيس الراحل، أنور السادات، بلاده إلى تحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وشدد البيان الرئاسي المصري على أن تلك الفترة كانت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

ويشار إلى أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سبق أن أصدر قرارا بمنح جيهان السادات، وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، في العاصمة المصرية، القاهرة.

ويذكر أن أرملة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على إثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.