شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث روسيا: الوضع بسوريا يستقر تدريجيًا.. ويجب استمرار الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الروسى الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن الوضع فى سوريا يقترب تدريجيًا إلى الاستقرار، مؤكدًا ضرورة استمرار مكافحة العناصر الإرهابية هناك.

وقال لافرينتيف - فى تصريحات صحفيه أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه على الرغم من الاتجاه العام نحو تحقيق استقرار تدريجى على أراضى الجمهورية السورية، إلا أن القتال يجب أن يستمر.

وأشار إلى أنه على الرغم من دعوات بعض الدول الأوروبية لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، إلا أن الحرب على الإرهاب يجب أن تظل أولوية، فى ظل استمرار التهديد الإرهابي.

واختتم فى وقت سابق اليوم فى كازاخستان الاجتماع الدولى رفيع المستوى بشأن الوضع فى سوريا ضمن مفاوضات أستانا، الذى يضم وفوداً تمثل الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) والحكومة السورية والمعارضة السورية. كما تشارك الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق فى الحدث بصفة مراقب.

وبحث المفاوضون الوضع فى سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية للبلاد، وآفاق استئناف أنشطة اللجنة الدستورية السورية فى جنيف، إلى جانب ملفات تبادل الأسرى، والإفراج عن الرهائن، والبحث عن المفقودين.