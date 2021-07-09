إصابة 37 فلسطينيا بالرصاص والغاز خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 37 فلسطينيا، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدتى قصرة وبيتا جنوب نابلس.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 37 فلسطينيا، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدتى قصرة وبيتا جنوب نابلس.

وأصيب 11 فلسطينيا بالرصاص المطاطى فى قصرة، و20 اختناقا بالغاز خلال المواجهات فى قصرة، فيما أصيب 6 آخرون بالاختناق بالغاز فى بيتا.