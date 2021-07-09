شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا والكويت ترصد 12 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجبل 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 393 مقيما و7 وافدين، وذلك ليستمر ارتفاع معدل الإصابات لليوم الثانى على التوالى بعد أسابيع من التراجع الملموس؛ ليرتفع إجمالى عدد الاصابات بالفيروس إلى 546 ألفا و766 حالة.

وأكد التقرير اليومى للوزارة تسجيل حالتى وفاة؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة من ظهور الفيروس فى لبنان إلى 7869 حالة.

كما حصل 14583 مواطنا على الجرعة الأولى للقاح كورونا؛ ليرتفع إجمالى عدد الحاصلين على الجرعة الأولى إلى مليون و49 ألفا و902 حالة، فيما حصل على الجرعة الثانية 14726 مواطنا أمس ليرتفع إجمالى الحاصلين على الجرعة الثانية إلى 522 ألفا و264 شخصا.

ولم يشر التقرير إلى اكتشاف اصابات جديدة بمتحور دلتا من فيروس كورونا والذى تم الإعلان عن ظهوره فى لبنان الأسبوع الماضي.

وفى السياق ذاته، سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 370 ألفا و932 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - إلى أنها سجلت 12 وفاة؛ ليبلغ إجمالى الوفيات 2071، فيما بلغ إجمالى حالات الشفاء 350 ألفا و471، بعد تسجيل 1621.