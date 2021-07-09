شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يشهد تخرج ثلاث دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنى بالأكاديمية العسكرية بشرشال بولاية تيبازة (شمال) مراسم تخرج ثلاثة دفعات من الضباط.

حضر مراسم الاحتفال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) وأيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول (رئيس الوزراء) وزير المالية، وكمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة والملحقين العسكريين المعتمدين بالجزائر.

وأكد رئيس الأركان الجزائرى الفريق السعيد شنقريحة أن الأكاديمية العسكرية لشرشال هى العمود الفقرى للمنظومة التدريبية للجيش والتى تمد القوات المسلحة بمورد بشرى مؤهل من ضباط أكفاء.

وأشاد الفريق شنقريحة بالعناية الفائقة والاهتمام المتواصل الذى تحظى به الأكاديمية والمدارس الأخرى للجيش من خلال توفير كل الظروف وكافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية والمعنوية والتحفيزية التى تسمح بالارتقاء أكثر فأكثر بالجيش وتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار تنفيذ استراتيجية التحديث والاحترافية للجيش.