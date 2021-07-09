مختص في الأسواق المالية يوضح مدى مأمونية الاستثمار بالعملات الرقمية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد فهد الحويماني المختص في الأسواق المالية، عدم مأمونية الاستثمار في العملات الرقمية. وقال في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أنها ليست وسيلة استثمارية مناسبة، للجميع لوجود مخاطرة عالية، رغم حدوث ارتفاعات كبيرة في العملة خلال السنوات الماضية. وأوضح الحويماني أنه بشكل عام أن الاستثمار في العملات الرقمية ليست وسيلة استثمارية مناسبة، مستشهداً بتحذيرات وزارة المالية والبنك المركزي بضرورة عدم التعامل بالعملات الرقمية لكونها وسيلة غير نظامية.

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