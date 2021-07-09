شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير المالية بشأن بيان صندوق النقد الدولي حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن بيان صندوق النقد الدولي يؤكد نجاح المملكة في تحقيق نتائج مميزة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرًا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات.

وكان خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6% خلال العام 2022م، مشيدين باستجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة كورونا.

وأشارت توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8%، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8%.

وأشاد بيان الصندوق بالجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء.