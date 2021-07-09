السودان يطالب مجلس الأمن بمنع أي خطوات إثيوبية أحادية ويحذر من عواقب سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت: "إثيوبيا أصرت على الملء الثاني رغم معرفتها الأضرار، وسلوكها فيما يتعلق بشد النهضة يهدد السودانيين".

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وأشارت المهدي أن بلادها ما زالت يعترف بحقوق إثيوبيا في استخدام نهر النيل، ولكن بشرط أن يتم ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لمبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد النهر، دون الإضرار بمصالح الدول الباقية.

وقالت: "دعمنا قيام سد النهضة منذ البداية شرط تشغيله عبر اتفاق قانوني".

وطالبت وزيرة الخارجية السودانية، أمام مجلس الأمن الدولي، بضرورة التوصل إلى حل عادل ومنصف يرضي جميع الأطراف، وكذلك تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم، وأن يتم حفظ حقوق الدول الثلاث المعنية بسد النهضة الإثيوبي.

كما أنها ناشدت المجتمع الدولي بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية.

ولفتت إلى أن "صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة"، كما أنها دعته لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة.

وأشارت وزيرة الخارجية السودانية، مرين الصادق المهدي، إلى مشاركة بلادها في كل جولات التفاوض بشأن سد النهضة بفاعلية، وأنها استجابت للمبادرة الأفريقية لحل الأزمة.

وانطلقت، مساء اليوم الخميس، جلسة مجلس الأمن الاستثنائية لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي تجري بدعوة من كل من مصر والسودان.