شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المنافسة»: هذه الممارسات تستوجب التشهير وغرامة تصل لـ 10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن المادة السادسة من نظام المنافسة تحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك المحاذير تشمل بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشات محتملة.

وأضافت “أما في حالة مخالفة ذلك فيتم فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية مثل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات أو إيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة”.

وتابعت الهيئة العامة للمنافسة “كما تتضمن العقوبات أيضًا نشر المخالفة بنشر القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية”.