إليزابيث تزور موقع تصوير أقدم مسلسل تلفزيوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

زارت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الخميس، حانة "روفرز ريتيرن" الخيالية، موقع تصوير مسلسل "شارع كورونيشن" أقدم المسلسلات التلفزيونية التي ما زالت تعرض حتى الآن على مستوى العالم.



استقبلت الملكة (95 عاماً)، أطول ملوك العالم جلوساً على العرش وأكبرهم سناً، بالهتاف والتصفيق حين وصلت إلى الموقع ونزلت من السيارة على بساط أحمر يغطي الشارع الشهير المغطى بالحصى في المسلسل، بينما كانت الموسيقى تعزف لحنه المميز.

ثم التقت ببعض الممثلين العاملين في المسلسل منذ فترة طويلة خارج الحانة، حيث استمعت منهم إلى كيفية التأقلم مع قيود فيروس كورونا بما يسمح باستمرار التصوير خلال الجائحة.

وقالت باربره نوكس التي تلعب دور ريتا تانر منذ 1972: "لقد رفعتِ معنوياتنا بقدومك.. شكراً لك جداً جداً".

وردت الملكة قائلة: "شيء رائع أنكم تمكنتم من الاستمرار خلال الجائحة".

ورد وليام روتش صاحب الرقم القياسي لأقدم نجم بمسلسل تلفزيوني على مستوى العالم ويلعب دور كين بارلو منذ الحلقة الأولى: "سيدتي أنت التي واصلت المسيرة".

وأصبح مسلسل (شارع كورونيشن) بتفاصيل حبكته الدقيقة عن الحياة في حي خيالي بمدينة مانشستر الشمالية مؤسسة وطنية منذ بدأ بثه في 9 ديسمبر/كانون الأول عام 1960.