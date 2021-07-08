مندوب روسيا في مجلس الأمن: قلقون من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في كلمة المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الاستثنائية، التي انطلقت مساء اليوم الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي تجري بدعوة من كل من مصر والسودان.

وأضاف نيبينزيا أن "روسيا تدرك أهمية سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا ولكنها في نفس الوقت تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل السد".

© AFP 2021

وتابع قائلا: "نأمل أن تتمكن مصر والسودان وإثيوبيا من حل الأزمة، ونثمن دور الاتحاد الأفريقي للتوصل لحل بين الأطراف الثلاثة".

ويجتمع أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار تونسي يدعو "كلا من مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم... ليتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

ويحض مشروع القرار التونسي "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة"، فيما يستبعد دبلوماسيون أن يتم التصويت على المشروع في نفس الجلسة.

وتعد هذه هي أول مرة تُناقش فيها أزمة مياه في إحدى جلسات مجلس الأمن، بعد فشل جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وتطالب مصر، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.