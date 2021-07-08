الكشف عن خطة الحكومة المصرية لاحتواء فوضى التوكتوك

دبي - محمود عبدالرازق - وسيكون سائقو سيارات "التوكتوك" أمام خيار الانضمام لنظام ترخيص يشمل البلاد بأكملها، أو التبديل إلى حافلات صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقا لـوكالة "رويترز".
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ويتوقع المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية المصرية، طارق عوض، أن يختار نصف السائقين استبدال سيارات "التوكتوك" الخاصة بهم بشاحنات صغيرة، والتي يصفها بأنها وسيلة نقل "آمنة ومتحضرة".
وتأتي خطة الحكومة المصرية لتنظيم مركبات "التوكتوك" بعد أن شكلت مصدر إزعاج لبعض المواطنين، بسبب حركاتها العشوائية أثناء القيادة، وسيرها بصورة عكسية، وحشر نفسها وسط المرور في شوارع محافظات البلاد.
ويتواجد في مصر ما يقرب من 4 ملايين مركبة "توكتوك" تجوب شوارعها، وهي منقسمة ما بين مرخصة وغير مرخصة، بحسب تقديرات مسؤولين.