شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطرح هاتف «Galaxy S21 » في أغسطس المقبل .. تعرف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت تقارير تقنية جديدة، أن شركة ”سامسونج“ الكورية الجنوبية تعمل بالفعل على هاتفGalaxy S21 FEالرائد، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في حدث رسمي، خلال شهر أغسطس المقبل.

وشارك المسرب التقني الشهير إيفان بلاس، اليوم الخميس، تسريبًا جديدًا يكشف عن المواصفات والتصميم الكامل لهاتف”Galaxy S21 FE“الرائد من جميع الزوايا.

‎‎ويبدو أن تصميم الهاتف الذكي، مشابه تمامًا لتصميم لهاتفي”Galaxy S21“و”Galaxy S21 +“، ولا توجد مفاجآت على هذا الصعيد، كما سيتوفر هاتف”Galaxy S21 FE“القادم بأربعة ألوان، بما في ذلك الأسود، والأبيض، والأخضر الزيتوني، والبنفسجي.

ويحتوي هاتف”Galaxy S21 FE“الجديد على لوحة”AMOLED“مقاس 6.4 بوصة توفر دقة”FHD +“تبلغ 1080 × 2340 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل، وفقًا لأحدث تسريب للمسرب إيفان بلاس.

وفي الخلف، يحتوى هاتف”Galaxy S21 FE“علي إعداد ثلاثي الكاميرا بتصميم مطول، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 32 ميغابكسل، وعدسة ثانوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 8 ميغابكسل، وهو عكس التسريبات السابقة التي ادعت أن الهاتف يحتوى على كاميرا أساسية، بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية، بدقة 32 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل هاتف”Galaxy S21 FE“الرائد بواسطة معالج”Snapdragon 888″، مقترنًا بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 / 256 غيغابايت“Galaxy S21 FE“ من سعة التخزين، وسيتم تشغيله على نظام التشغيل”Android 11 OS“.“Galaxy S21 FE“

وسيحزم الهاتف الجديد بطارية كبيرة، سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ويبلغ قياس الهاتف 155.7 × 74.5 × 7.9 ملم ويصل وزنه إلى 176 غرامًا.

كما يشمل الهاتف الجديد بعض الميزات الأخرى، بما في ذلك مكبرات صوت استريو، وشهادة”IP68″لمقاومة الغبار والماء، و“Samsung Pay“وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.