شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من العام المقبل.. «الشؤون البلدية» تلزم هذه المنشآت برخصة سكن جماعي للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الخميس، عن قرار جديد يخص المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً أو أكثر.

وأوضحت الشؤون البلدية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تقرر إلزام المنشآت التي تحوي 20 عاملًا فأكثر بوجود رخصة سكن جماعي للأفراد صادرة من منصة بلدي وموثقة في منصة السكن الجماعي”.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية، إلى أنه تقرر أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من العام المقبل، موضحة أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال منصة السكن الجماعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).