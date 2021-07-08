العراق يعلن اعتقال عدد كبير من المتسببين في الهجمات الصاروخية الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في مقابلة تليفزيونية، إن "استهداف قاعدة عين الأسد والمنطقة الخضراء وأربيل، خرق أمني"، مؤكداً أن "هناك إجراءات مضادة".

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وأضاف الخفاجي أن "هناك تحقيقات بشأن الاستهدافات الأخيرة، وتم جمع أدلة وهناك جهد أمني كبير"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة للاستهداف الأخير على قاعدة عين الأسد بـ 14 صاروخاً، فأن الشاحنة التي استخدمت في الاستهداف تم مراقبتها منذ انطلاقها من بغداد عن طريق الكاميرات".

وأوضح أن "الشاحنة كانت كبيرة ومحملة بأطنان من مادة الطحين والمواد الغذائية وتم تحويرها بهدف إخفاء الصواريخ".

وتابع قائلا "بالنسبة للتحقيقات بهجوم أربيل، وصلنا لنتائج كبيرة جدا ومتقدمة ستسرع من عملية القبض على المتورطين، وستتخذ إجراءات رادعة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، كاشفاً عن "اعتقال كثير من المتسبيين بالهجمات والمتورطين معهم".

وكان العراق قد أعلن، أمس الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـ14 صاروخا، بينما تم استهداف مطار أربيل الدولي مساء الثلاثاء، بطائرات مسيرة مفخخة.