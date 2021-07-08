شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم بشأن رقم الجوال المسجل والمفعل في «منصة أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت منصة “أبشر” الإلكترونية بعدم استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر، يؤدي إلى تعطيل حسابك”.

وأضافت منصة أبشر أن هذه المشكلة المترتبة على استخدام رقم الجوال المفعل في المنصة، يتطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمات الذاتية.