مصر.. القبض على فتاة "تيك توك" موكا حجازي في أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأداب بمصر، بقيادة اللواء عماد عكاشة، من ضبط فتاة التيك توك “موكا حجازي” بمنطقة أكتوبر.



وظهرت فتاة تدعى “موكا حجازي”، خلال مقطع الفيديو بصورة غير لائقة، متعدّية على الثوابت والعادات والتقاليد مما يوقعها تحت طائلة نشر الفاحشة والتحريض على الفسق والفجور.

وكان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة الـ "تيك توك" موكا حجازي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وذكر فرحات في بلاغه أنه “انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامى، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل”.

من جهته، قال اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني ومدير مباحث الآداب السابق المصري، ومؤسس “دارك شيلد” لمواجهة جرائم التهديد والخداع والابتزاز الإلكتروني، إن ما فعلته “موكا حجازي” فتاة “التيك توك” يعد تعديًا على قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، مؤكدًا أن ما تقدمه ”موكا" تعد صارخ على مبادئ الأسرة المصرية، وتستحق العقاب بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.

وأوضح طاهر في تصريحات وفقا لـ "القاهرة 24"، إن ارتداء الفتاة ملابس فاضحة، وتعمدها فعل حركات ورقصات وإيحاءات جنسية مثيرة لإثارة الشباب، هدفه الحصول على أكبر قدر من الإعجاب والمتابعات والمشاهدات مما يعود عليها بالعائد المادي والمكسب السريع.

وتابع: “اعتاد تطبيق التيك توك وغيره من التطبيقات سيئة السمعة داخل البلاد ممارسة مهامها في إفساد الشباب والسماح لمثل تلك النماذج بممارسة أفعال الفسق والفجور ودعمهم ماديا”.

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقاطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفتاة ترقص عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت خلال المقطع وهي ترتكب أفعالًا وإيحاءات جنسية.