ليبيا توقف الدراسة في الجامعات بسبب ارتفاع أعداد إصابات "كوفيد 19"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AYMAN AL-SAHILI

بنغازي - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه مع ازدياد أعداد الإصابات اليومية بالوباء في كل مناطق ليبيا، تقرر إيقاف الدراسة بكل الجامعات حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأشارت إلى أن الإيقاف المؤقت للدراسة سوف يستمر حتى بعد عيد الأضحى والمقرر انتهاؤه في 23 من الشهر الجاري. ودعت الوزارة جميع العاملين في القطاع التعليمي إلى اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بالجائحة.

وشهدت أعداد الحالات المصابة بالوباء في ليبيا ارتفاعا بارزا في اليومين الأخيرين حيث تجاوزت الألف إصابة يوميا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، في وقت سابق اليوم الخميس، استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل 1384 حالة، خلال 24 الساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 199 ألفا و526 حالة.

وتم تأكيد وفاة 4 مصابين بالفيروس، منذ الأمس؛ ليبلغ الإجمالي 3227 حالة وفاة جراء تداعيات الفيروس.

وتماثلت للشفاء 140 ألف و204 حالات لفيروس كورونا؛ فيما بلغ عدد المطعمين ضد العدوى أكثر من 413 ألفا.