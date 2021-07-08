ليبيا توقف الدراسة في الجامعات بسبب ارتفاع أعداد إصابات "كوفيد 19"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AYMAN AL-SAHILI
وأشارت إلى أن الإيقاف المؤقت للدراسة سوف يستمر حتى بعد عيد الأضحى والمقرر انتهاؤه في 23 من الشهر الجاري. ودعت الوزارة جميع العاملين في القطاع التعليمي إلى اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بالجائحة.
وشهدت أعداد الحالات المصابة بالوباء في ليبيا ارتفاعا بارزا في اليومين الأخيرين حيث تجاوزت الألف إصابة يوميا.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، في وقت سابق اليوم الخميس، استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل 1384 حالة، خلال 24 الساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 199 ألفا و526 حالة.
وتم تأكيد وفاة 4 مصابين بالفيروس، منذ الأمس؛ ليبلغ الإجمالي 3227 حالة وفاة جراء تداعيات الفيروس.
وتماثلت للشفاء 140 ألف و204 حالات لفيروس كورونا؛ فيما بلغ عدد المطعمين ضد العدوى أكثر من 413 ألفا.