مصر ترحب بقرار روسيا رفع الحظر عن رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الخارجية المصرية، رحبت القاهرة بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم 8 تموز/يوليو، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

ووفقا للبيان، أعربت مصر عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي.

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كما أكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخما في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق اليوم، ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

كما أعلن مركز عمليات مكافحة كورونا في روسيا، أنه سيبحث في اجتماع مرتقب عدد الرحلات الجوية التي يمكن تنظيمها إلى المنتجعات المصرية.

وكانت حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت في عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، بينما استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.