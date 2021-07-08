وزير الإعلام اليمني يعلن استعادة السيطرة على مديرية الزاهر

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير الإعلام عبر "تويتر"، إن "الجيش ومقاومة آل حميقان وألوية العمالقة، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية يتصدون لهجوم معاكس نفذه الحوثيون في جبهتي الحازِمية والزَاهِر بمحافظة البيضاء، وتطهير كامل مركز مديرية الزَاهِر بعد تسلل العشرات من عناصر الحوثيين".

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وأضاف: "دفع الحوثيون صباح اليوم بالعشرات من عناصرهم في هجوم انتحاري للتسلل إلى مركز مديرية الزَاهِر آل حميقان (غرب البيضاء)، وصناعة انتصار زائف للتغطية على خسائرهم في جبهات البيضاء، فلم يعد أحد من المتسللين ومن بينهم جرحى وأسرى، وتم اغتنام آلياتهم وعتادهم".

وتابع: "نؤكد أن مدينة الزَاهِر وجميع المواقع التي تم استعادتها منذ انطلاق عملية (النجم الثاقب) مؤمنة بالكامل، وأن الحوثيين لم يحققوا أي إنجاز يذكر سوى الزج بالمئات من عناصرهم إلى موت محقق في جبهتي الحازمية والزَاهِر".

وأكد وزير الإعلام اليمني "مضي عملية النجم الثاقب حتى استعادة مدينة البيضاء مركز المحافظة وباقي مديرياتها".