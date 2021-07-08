الدفاع اليمنية: قتلى وجرحى من الحوثيين إثر إحباط محاولات تقدم في مأرب

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش مسنودة بالقبائل، أحبطت محاولات تسلل للحوثيين في جبهتي المَخْدَرة وجبل مُراد (غرب وجنوب مأرب) وأجبرتهم على الفرار، بعد مقتل وجرح عدد من عناصرهم".

وأضافت أن "مدفعية الجيش قصفت تجمعات للحوثيين في جبهتي الكَسّارة والمَشْجَح (غرب مأرب)، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لهم".

وأشارت إلى "تنفيذ مقاتلات التحالف غارات جوية، استهدفت بها تجمعات وتعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهات صِرواح (غرب مأرب)، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة".

والجمعة الماضية، أعلن الجيش اليمني مقتل 14 مسلحا من "أنصار الله" بينهم قيادات ميدانية وإصابة آخرين، في معارك بين الجانبين استمرت أكثر من 6 ساعات في جبهة صِرواح غرب مأرب.

وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط للشهر الخامس توالياً، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "انصار الله"، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، علاوة على كونها آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمال البلاد.