تأجيل كأس العرب للناشئين في المغرب بسبب فيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الاتحاد العربي بيانا رسميا، مساء اليوم الخميس، على صفحته الرسمية على "تويتر"، في تغريدة جديدة له، أوضح من خلالها أنه تم تأجيل كأس العرب للناشئين، والتي كان مقررا إقامتها في المملكة المغربية، في الفترة من 29 يوليو/تموز الجاري، وحتى 15 أغسطس/آب المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيانه الرسمي أن تأجيل البطولة كأس العرب للناشئين يعود إلى توصيات وزارة الصحة المغربية، والتي تتعلق بالإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك بعد عقد اجتماعات للجنة المنظمة للبطولة، والتي رأت تأجيل البطولة بهدف درء أي مخاطر من انتشار فيروس كورونا.

ويشار إلى أن مصر استضافت بطولة كأس العرب للشباب، مؤخرا، والتي فاز بها المنتخب السعودي، بعدما تغلب على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.