شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يدمر معاقل للإرهابيين شمال العاصمة مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمر الجيش الصومالى، اليوم/الخميس/، معاقل للإرهابيين في قرى ريفية بإقليم شبيلي الوسطى شمال العاصمة مقديشو، وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، بأنه تم خلال العملية مصادرة أسلحة ومعدات وأغراض عسكرية أخرى.

كان الجيش الصومالي قد كبد، خلال الأسابيع الأخيرة، خسائر كبيرة في صفوف حركة ميليشيات الشباب الإرهابية، حيث قضى على العشرات من المسلحين المنتمين لها.

وحددت السلطات الصومالية، 10 أكتوبر المقبل، موعداً للانتخابات الرئاسية، بعدما أدى إرجاؤها فى الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية، بحسب "الشرق بلومبرج" .

وبحسب برنامج زمنى نشره مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبل عبر تويتر، إثر مفاوضات بين المسؤولين السياسيين استمرت يومين، تختتم الانتخابات الرئاسية عملية انتخابية ستبدأ فى 25 يوليو مع اختيار أعضاء مجلس الشيوخ.