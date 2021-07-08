شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الطائرة المنكوبة حصلت على موافقة إقلاع بغرض السياحة وانحرفت عن مسارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للطيران المدنى بلبنان أن الطائرة السياحية الصغيرة التي تحطمت اليوم بمنطقة غوسطا بقضاء كسروان بمحافظة جبل لبنان حصلت على موافقة الإقلاع بغرض السياحة وانحرفت عن مسار خطة الطيران التى تمت الموافقة عليها مسبقا، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق تضم خبراء مختصين للتحقيق بهذا الحادث فى أسرع وقت.

وأضافت المديرية ،فى بيان لها اليوم، أن الطائرة تتبع شركة الأجواء المفتوحة، وهي شركة مدنية معتمدة في لبنان للتدريب على قيادة الطائرات، موضحة أن الشركة تقدمت بطلب إلى رئاسة مطار رفيق الحريري الدولى ببيروت لإصدار بطاقات دخول يومية إلى حرم مبنى الطيران العام ومنطقة وقوف الطائرات لشخصين، وذلك بهدف السياحة على متن إحدى طائراتها من نوع ( 172s Cessna ) والمسجلة باسم (OD_AAB).



وأكدت المديرية أن الطائرة أقلعت اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا باتجاه منطقة جونيه - جبيل ساحليا، وذلك استنادا إلى خطة طيران تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل مصلحة الملاحة الجوية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.



وبعد قرابة 20 دقيقة من الإقلاع، سقطت الطائرة في منطقة غوسطا بقضاء كسروان، وذلك بعد انحرافها عن مسار خطة الطيران التي تمت الموافقة عليها مسبقا، وعلى متنها ثلاثة أشخاص، بمن فيهم قائد الطائرة.



وعلى الفور، شكل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار لجنة تحقيق تضم خبراء مختصين للتحقيق بهذا الحادث، وأعطى توجيهاته للجنة بانجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن.



على صعيد متصل، قامت عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة في المنطقة، على سحب القتلى الثلاث بعد أن لقوا حتفهم جراء سقوط الطائرة.



وقد استغرق تنفيذ المهمة حوالي 4 ساعات، حيث تم نقل إحدى الجثث الثلاث الى مستشفى ماريتيم في جبيل ، فيما تولت جهات أخرى نقل جثتين إلى المستشفى، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.