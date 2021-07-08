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مصر تعلق على حادث اغتيال رئيس هايتي

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دبي - محمود عبدالرازق - وتقدمت مصر بحسب بيان الرئاسة بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي في هذا الحادث الأليم، مؤكدة على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.

كما دعت مصر كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة.

© AFP 2021 / CHANDAN KHANNA

وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، قد أعلن الأربعاء الماضي، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليلوقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".

وأضاف أن "هايتي ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة".

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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