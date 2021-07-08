اخبار الخليج

قطر تعلن موعد إصدار تأشيرات الدخول السياحية والعائلية

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الداخلية القطرية، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الجديدة للسفر والعودة إلى دولة قطر.

​وأشار إلى أنها تستند إلى توصيات وزارة الصحة العامة بشأن مستجدات جائحة المستجد على المستويين المحلي والعالمي.

وذكر البيان أن المسافرين القادمين للبلاد عبر منافذها البرية والبحرية والجوية سوف يخضعون للاشتراطات والإجراءات التي تفرضها وزارة الصحة.

وأوضح أن هذه الاشتراطات تتعلق بالأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات المعتمدة في قطر، أو الأشخاص الذين سيخضعون لإجراءات الحجر الصحي المعتمدة في الدولة للحد من انتشار وباء كورونا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا