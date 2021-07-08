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الصحة العُمانية: لا نية لتخفيف إجراءات مواجهة "كورونا" خلال عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد -  قال وزير الصحة العُمانى أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الخميس، إن الحكومة ليس لديها نية لتخفيف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف السعيدي - حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية- أن اللجنة العليا المكلفة بمواجهة فيروس "كورونا" تسعى في قراراتها إلى الحفاظ على الصحة العامة وأرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيساعد فى التصدي للزيادة في أعداد الإصابات بالفيروس التاجي.


وتابع الوزير قائلا "لن نكرر ما حدث من تخفيف القيود خلال عيد الفطر السابق والذى أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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