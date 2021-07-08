شكرا لقرائتكم خبر عن «تراحم» تدشن مركز الاتصال الموحد لخدمة أسر السجناء.. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
دشن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” تركي البطي مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين.
وأكد البطي أن الهدف الرئيسي من المركز هو استقبال مكالمات مستفيدي اللجنة لمتابعة طلباتهم واستفساراتهم عن بعد دون الحاجة إلى القدوم إلى مقرات اللجان الفرعية بمختلف مناطق المملكة.
وكشف الأمين العام عن تخصيص الرقم 8001244344 لتلقي الاتصالات وفتح قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك تنفيذا لإستراتيجية تراحم الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات.
وأوضح أن المركز يديره فريق عمل متخصص مؤهل ويحرص على تلبية متطلبات المستفيدين وبكفاءة ومهنية عالية من خلال تلقى اتصالاتهم والرد عليها في وقت زمني وجيز.
يُذكر بأن “تراحم” ترعى أسر السجناء والمفرج عنهم في 15 لجنة بمختلف مناطق المملكة.
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