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شكرا لقرائتكم خبر عن الأعمال المستحبة في أيّام عشر ذي الحجة (إنفوجرافيك) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يبدأ خلال أيام شهر ذي الحجة، حيث دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.
وشهر ذي الحجة به أيام فضلها عظيم ويستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة.
الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة:
-الصلاة (يستحب التبكير إلى الفرائض، والإكثار من النوافل) فإنها من أفضل القربات
-الصيام (لدخوله في الأعمال الصالحة)
-صيام يوم عرفة (لكن من كان في عرفة حاجاً فإنه لا يستحب له الصوم)
-التكبير والتهليل والتحميد
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