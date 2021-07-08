دولة الإمارات تقدم 67 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 67,438 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 15,795,853 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 159.71 جرعة لكل 100 شخص.

بحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.