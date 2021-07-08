إسرائيل...اعتقال مواطن ارتكب مخالفة أمنية خطيرة دون الكشف عن تفاصيلها

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد المواطنين لعدة أسابيع ماضية، بدعوى ارتكابه مخالفة أمنية خطيرة تمس أمن البلاد، دون الكشف عن تفاصيلها.

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وأكدت الصحيفة أن المواطن الإسرائيلي خضع للتحقيق في جهات أمنية مشتركة بين جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة في البلاد، لعدة أسابيع، في وقت تم حرمانه طوال 20 يوما كاملة من مقابلة أي محام بناء على أوامر محكمة بئر السبع المركزية.

وأوضحت أن قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، جنوبي البلاد، قد انتقد دولته على خلفية إلقاء القبض على المواطن المشتبه به واعتقاله طوال هذه الفترة الطويلة من الاستجواب، دون الكشف عن ماهية الجريمة التي ارتكبها أو القضية التي تم الكشف عنها، فضلا عن عدم مقابلته لأي محام.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن بلادها أو الجهات الأمنية الإسرائيلية قد قررت حظر نشر أي تفاصيل أخرى تتعلق بالقضية.