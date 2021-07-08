وزير الدفاع المصري: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الجيش المصري، جاء ذلك خلال لقاء زكي، اليوم الخميس، بعدد من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة.

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وأضاف البيان أن ذلك يأتي فى إطار "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع القادة على كافة المستويات لإرساء الدعائم والأسس التى تسهم فى مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلا بعد جيل".

وخلال اللقاء، أشار زكي إلى أن "الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الإستعداد القتالى الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات".

وأكد أن "القوات المسلحة المصرية بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة فى كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصرى".

كما نقل وزير الدفاع المصري تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسئولية كبرى من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته".