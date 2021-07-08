محمد بن زايد يوجه رسالة إلى الطلاب: أنتم مستقبل الوطن

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب محمد بن زايد، على "تويتر"، اليوم الخميس، سلسلة تدوينات تحدث فيها عن أهمية العلم ودور الطلاب والمعلمين والأسرة في إنجاح العملية التعليمية، لما تمثله من أهمية كبرى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب ابن زايد: "أبارك لأبنائي وبناتي على تخرجهم وتفوقهم في مختلف المراحل الدراسية".

وقال موجها حديثه للطلاب: "أنتم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته".

وتابع ولي عهد أبو ظبي: "أهنئ أسركم، الذين هم عون لكم في جميع التحديات لأنهم زرعوا حب الوطن والعطاء في نفوس الأبناء من أجل مواصلة مسيرة الخير والعطاء".

ووجه محمد بن زايد، رسالة شكر لجميع العاملين في مجال التعليم وخاصة من وصفهم بـ "المعلمين الملهمين".

وقال ابن زايد، إن جميع العاملين في قطاع التعليم يتفانون في إنجاح العام الدراسي الذي يأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.