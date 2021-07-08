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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن عن حملة تصحيح لأكثر من 2000 مركبة.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، عن حملة تصحيح 2,019 مركبة، وذلك لخطأ في قيمة اقتصاد الوقود المسجلة في البطاقة عن قيمة اقتصاد الوقود الفعلية بزيادة معدل استهلاك الوقود للمركبة.
وقد أوضحت التجارة أن حملة التصحيح تشمل المركبات التالية:
– جيب “Compass”
– كرايسلر “300”
– فيات “500”
وأشارت إلى أن المركبات التي تدخل ضمن إطار الحملة التصحيحية من موديل عام 2019 .
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