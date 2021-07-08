بالارقام.. فيروس كورونا يضرب بريطانيا مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت دراسة كبيرة عن انتشار مرض كوفيد-19 أن الإصابات في إنجلترا زادت إلى 4 أمثالها في شهر واحد منذ أوائل يونيو/ حزيران.



وجاء ذلك قبل خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون لإعادة فتح الاقتصاد البريطاني بالكامل خلال أسبوعين.

وقال جونسون إنه يعتزم إنهاء أغلب القيود القانونية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا يوم 19 يوليو/ تموز على الرغم من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة قائلا إنه يرتضي فكرة حدوث مزيد من الوفيات نتيجة كوفيد-19 لأن الحياة يجب أن تعود لطبيعتها.

وأظهرت الدراسة، وهي من أكبر الدراسات التي أجريت في بريطانيا إذ شملت فحوص 47 ألف شخص في الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 5 يوليو/ تموز، أن نسبة الانتشار على مستوى البلاد بلغت 0.59% أي واحد من كل 170 شخصا بالمقارنة مع 0.15% في الفترة من أواخر مايو/ أيار إلى أوائل يونيو/ حزيران.

وقال ستيفن رايلي، أستاذ الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن، للصحفيين "من الصعب جدا الدفاع عن فكرة فتح الاقتصاد في وقت مبكر استنادا إلى نوع البيانات التي نحصل عليها".

وأضاف أن الحكومة اضطرت أن تأخذ في اعتبارها عوامل أخرى غير متعلقة بالوباء عند اتخاذ القرار.