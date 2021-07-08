شركة "كافيار" الروسية تعلن عن إطلاق ثلاثة إصدارات فاخرة من الهاتف الذكي هواوي Mate 40 Pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "كافيار" الروسية عن إطلاق ثلاثة إصدارات فاخرة من الهاتف الذكي هواوي Mate 40 Pro بتصميمات متفردة.



وأوضحت الشركة الروسية المتخصصة في إنتاج الموديلات الفاخرة أن سلسلة الهواتف الذكية Jade Empire الجديدة تمتاز بجسم مصنوع من الحجر الكريم اليشم أو الذهب الخالص أو التيتانيوم، وتأتي بأعداد محدودة للغاية.

وأشارت كافيار إلى أن إنتاج الإصدار Precious Harmony، الذي يمثل أغلى موديل، يقتصر على 8 نسخ فقط من الهاتف الذكي.

ويأتي الهاتف بتكلفة تبلغ 64 ألف و170 يورو، ويعتمد إصدار كافيار الفاخر على معالج HiSilicon Kirin 9000 5G SoC .

كما يعتمد على شاشة AMOLED قياس 6.76 بوصة وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابيكسل.

ويمتاز الإصدار Precious Harmony الفاخر بجسم مصنوع بشكل جزئي من الذهب الخالص عيار 18 قيراط مع الحجر الكريم اليشم.

ولم تفصح الشركة الروسية عن كميات المواد الفاخرة المستخدمة في تصنيع الهاتف الذكي.

ويأتي الإصدار Dragon's Son الفاخر من الهاتف الذكي هواوي Mate 40 Pro بتكلفة تبلغ 5820 يورو وبأعداد محدودة للغاية لا تتجاوز 16 نسخة.

وبدلا من الذهب الخالص اعتمدت الشركة الروسية على جانب خلفي مطلي بالذهب فقط، غير أن الكرة الخضراء، التي يحملها الأسد المجنح، تأتي من حجر اليشم الحقيقي.

وأضافت شركة كافيار أن الإصدار Gohua الفاخر يأتي بجسم مصنوع من التيتانيوم مع بعض العناصر من اليشم.

ويقتصر إنتاج الإصدار على 76 نسخة فقط، وتروج الشركة الروسية لهذا الإصدار من خلال نقش بعض المناظر الطبيعية بالليزر والمستوحاة من المناظر الطبيعية الصينية.