المعارضة السورية إلى أستانا: الأسد بعد الانتخابات أصبح أكثر تشددا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف طعمة، خلال كلمته في اجتماعات أستانا في مدينة نور سلطان في كازاخستان: "القضية الإنسانية في سوريا أصبحت أكبر مأساة في القرن الحالي ونتمنى من روسيا ألا تستخدم حق الفيتو في موضوع تأمين المساعدات الإنسانية لإدلب".

وأضاف طعمة: "الوضع في إدلب تغير والظروف الاقتصادية هناك أصبحت أفضل من بقية سوريا"، مشيرا إلى أن "[الرئيس السوري بشار] الأسد بعد الانتخابات أصبح أكثر تشددا بعكس ما كان يقول قبلها".

وتابع: "لقد تطرقنا في مناقشاتنا إلى موضوع حصار درعا والتي يجري معاقبتها بسبب رفضها المشاركة في مهزلة الانتخابات".

وأكمل: "ناقشنا مع الصليب الأحمر الدولي ملف الموقوفين والنتائج حتى الآن ليست مرضية ولكننا نأمل الوصول إلى نتائج مقبولة".