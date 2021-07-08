"أنصار الله": التحالف العربي تلقى ضربات في البيضاء ويواجه واقعا مستحيلا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر "تويتر"، "‏لا شيء يحرزه تحالف العدوان [التحالف العربي]، كالهزيمة في كل جبهة وعلى كل صعيد. وقد تلقى في البيضاء بفضل الله ضربات منكلة، وفي غيرها يواجه واقعا يستحيل عليه تجاوزه، مهما حاول".

وأضاف، "عليه [التحالف] أن ييأس كلياً من أي تقاعس في مواجهة عدوانه وحصاره. وإذ يكابر باستمرار الغارات وفرض الحصار، فلن ينال من إرادة وعزيمة شعبنا".

​وأعلنت الحكومة اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على تلال استراتيجية في محافظة البيضاء، وتواصل زحفها لاستعادة مركز المحافظة، فيما أفاد مصدر عسكري، لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحي الجماعة أحرزوا تقدما ميدانيا خلال عملية عسكرية ضد الجيش اليمني في مديرية الزَاهِر غرب البيضاء، وأدت إلى استعادة مناطق واسعة، بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية عليها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله" أواخر 2014، من جهتها تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن وأراضي المملكة.