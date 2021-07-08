تغريدة صادمة لمنشد لبناني بشأن الانفجار في مرفأ دبي

دبي - محمود عبدالرازق - وكان المنشد بركات قد علق على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن انفجار مرفأ دبي، قائلا: " نأسف لانفجار دبي، لأنه بدون ضحايا".

وأضاف بركات، قائلا: "ونتمنى في الانفجار المقبل يسقط ضحايا بس قد ما سقط شهداء بالحرب ضد اليمن مش أكتر".

وكشفت شرطة دبي، اليوم الخميس، تفاصيل الحريق الذي اندلع في إحدى الحاويات في سفينة شحن صغرة في ميناء جبل علي الإماراتي.

وقال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تلفزيونية، إن الحريق ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات، مؤكدا أنه "تمت السيطرة على الحريق".