السعودية تفوز برئاسة منظمة "الألكسو"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المملكة فازت برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"، بعد انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، رئيساً للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو".

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وجاء انتخاب ممثل السعودية رئيسا للألكسو خلال الفترة 2021 - 2023، بأغلبية الأصوات وبمشاركة 21 دولة عربية.

من جانبه، أوضح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، أن فوز بلاده برئاسة المجلس التنفيذي في منظمة "الألكسو"، يؤكد ريادتها الإقليمية والدولية، في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتحقيق مبادئ العمل الجماعي المشترك.

يذكر أن الرئيس المنتخب للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هاني المقبل، يمتلك خبرة تزيد على 18 عاماً من العمل في جهات مختلفة، كما أنه خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعدما أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها البرنامج التنفيذي في تطوير القيادات.

وحاز هاني المقبل على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الإستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والتفكير التصميمي، واستراتجية نمو الأعمال، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد (IMD). كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

كما سبق للمقبل أن شغل عضوية العديد من مجالس إدارات ولجان مختلفة، وعمل ضمن فريق مشروع ترشح السعودية لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، كما شغل منصب أمين لجنة الترشح لذات المشروع في عام 2019، ووقع الاختيار عليه لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010.