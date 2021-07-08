شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. لبنان يلزم الوافدين من 11 دولة بحجز فندقى للحجر لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية قرارا بإلزام جميع الراغبين في القدوم إلى لبنان من 11 دولة بأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة أربعة أيام أو ثلاثة ليال في فندق من 7 فنادق حددتهم الوزارة في منشورها الصادر اليوم، وذلك للحجر الصحي ، لحين التأكد من سلبية تحليل فيروس كورونا.

وحدد البيان الـ 11 دولة وهي: المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والهند ومالاوي واثيوبيا وزامبيا وليبيريا وكينيا وجامبيا وسيراليون.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها لبنان بعد عودة الارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا وخصوصا بين الوافدين، فضلا عن ظهور متحور دلتا من فيروس كورونا والذي سجلت منه البلاد عشرات الحالات حتى اليوم أغلبهم لوافدين.

وأضافت المديرية - في تعميمها اليوم - أنه لا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بأحد الفنادق المحددة بركوب الطائرة القادمة إلى لبنان، مؤكدة أنه في حال تم نقل أي راكب إلى لبنان من تلك الدول بدون حجز فندقي تتحمل شركات الطيران الناقلة نفقة حجز الفندق.

وأوضحت أنه عند وصول الركاب القادمين من الدول الـ 11، تتولى الحافلات التابعة للفنادق المحددة بنقلهم من المطار إلى الفندق، حيث يجب عليهم التزام الحجر في الفندق لمدة أربعة أيام بثلاثة ليالي ويخضعون خلال هذه المدة لفحص PCR آخر في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، وذلك على نفقتهم الخاصة، وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية يحب عليهم حينها اتباع تعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

واستثنت المديرية من هذا القرار البعثات الدبلوماسية الوطنية والأجنبية وعائلاتهم على أن يلتزموا بالحجر الصحي لمدة أربعة أيام في مقر إقامتهم، وكذا الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من أي لقاح لفيروس كورونا المستجد منذ فترة لا تقل عن أسبوعين قبل سفرهم وأيضا الركاب دون سن الـ 18 سنة سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم.

كما استثنت المديرية، الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، بالإضافة إلى إعفائهم من إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها ويخصعون فقط لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري ببيروت.

وألزمت المديرية جميع القادمين إلى لبنان بأن يخضعوا إلى فحص PCR باستثناء الأطفال دون سن الـ 12 سنة خلال 96 ساعة كحد أقصى قبل الوصول إلى لبنان، ولا يسمح لمن لا يحملون نتيجة فحص سلبية بركوب الطائرة القادمة إلى لبنان، وذلك بالإضافة إلى إجراء فحص PCR آخر فور وصول مطار بيروت يتم تحصيل قيمته من شركات الطيران بواقع 50 دولارا أمريكيا لكل راكب.

وأعفت المديرية من فحص الـ PCR كل من مر على حصوله على جرعتين من لقاح كورونا أو جرعة كاملة فترة لا تقل عن أسبوعين أو أصيبوا بفيروس كورونا خلال 90 يوما تسبق تاريخ سفرهم إلى لبنان.