شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يشدد على ضرورة تأمين حصة بلاده المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على ضرورة تأمين حصة بلاده المائية من أجل توفير الاحتياجات الزراعية.

وأكد صالح، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي وأولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل.

وشدد على ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المُشتركة للجميع، وعدم الإضرار ب‍العراق، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد.

وأكد ضرورة صيانة السدود وحماية المُسطحات المائية، وتأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف.