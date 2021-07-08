شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عمالة تحول بيوت مهجورة بـ«عتيقة الرياض» إلى مخازن لبضائع مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف تقرير بثته قناة “الإخبارية”، كيف حوّلت العمالة المخالفة في مدينة الرياض البيوت المهجورة بسوق الجملة في حي عتيقة إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية والبضائع. وأوضحت القناة في تقريرها، أنها تتبعت العمالة المخالفة إلى داخل البيوت المهجورة في سوق عتيقة لتكتشف تحويله إلى مستودعات تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة. وأظهر التقرير لحظة دخول عمارة سكنية تحولت مستودع للبضائع المجهولة ومكتب لاستقبال البضائع مجهولة المصدر.

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