تحذير إيراني من "البرنامج النووي السعودي السري"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر آبادي تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن عدم تنفيذ اتفاقية الضمانات سيسمح للمملكة السعودية بإخفاء أنشطتها النووية الخاصة، عبر إبعادها عن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورأى غريب آبادي أن تلك الوكالة الدولية لا تتمتع بصلاحيات دنيا للتحقق في البرنامج النووي السعودي.

وفي تقرير مطول لوكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، أكدت أن كاظم غريب آبادي، قد دعا في وقت سابق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير بشأن ما أسماه بـ "البرنامج النووي السري" السعودي، بعدما تردد مما أسمته الوكالة ببناء مصنع سعودي لإنتاج الكعكة الصفراء.

وزعم المسؤول الإيراني أن السعودية تنفذ وتطور، باستمرار، برنامج نووي غير شفاف، بل ترفض قبول عمليات التفتيش الدولية، مدعيا أن المملكة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.